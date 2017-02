Düsseldorf. Das mag man heute ein wenig belächeln, doch die Reichweiten waren gigantisch: Bei der „Sportschau“ sahen bis zu 15 Millionen Menschen zu; für viele Familien bestimmte die schmissige Fanfare dem Rhythmus am Samstagabend, Anrufe wurden – wenn überhaupt – mit höchstem Unverständnis angenommen, „selbst von der Erbtante“, wie Heribert Faßbender einmal witzelte.

Eine wohl vergleichsweise harmlose Ungenauigkeit bei einer Spesenabrechnung brachte Huberty 1982 zu Fall, der Star der „Sportschau“ wurde ins 3. Programm strafversetzt. Die Schlagzeilen war groß und heftig, doch er nahm es nach einem Schreckmoment gelassen und bereicherte die „Aktuelle Stunde“ im Sportblock – lächelnd, charmant und fachkundig. Jeden Freitag kam ein prominenter Fußballer für ein kurzes Gespräch ins Studio, am Ende trugen Jupp Heynckes, Lothar Matthäus oder Pierre Littbarski ihre Tipps der Bundesligaspiele handschriftlich auf einer Pappwand ein. Huberty war ein guter Moderator, er hatte Ausstrahlung, eine sonore Stimme und war stets souverän. Selten traf er den falschen Ton so wie 1975, als er die aus Jamaika stammende Fußballerin Beverly Ranger bei der Ehrung für das „Tor des Monats“ mit den Worten begrüßte: „Schön und kaffeebraun sind alle Frau´n aus Kingston Town“.

Ein Meister war er als Live-Kommentator. Huberty beherrschte die Kunst der Reduktion. Er redete lieber zu wenig als zuviel, er blieb kontrolliert, auch wenn Spannung und Emotion Spitzenwerte erreichten. Seine Sprache war klar und knapp, seine Worte waren wohlgewählt, und er ließ sie nachklingen.

Die Reportage vom Jahrhundertspiel, dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 1970 zwischen Deutschland und Italien (3:4 nach Verlängerung) ist seine berühmteste. „Ausgerechnet Schnellinger, werden die Italiener sagen“, kommentierte er den Ausgleich durch den für den AC Mailand spielenden Karl-Heinz Schnellinger.

Als Gerd Müller den Ball auf unnachahmliche Weise gerade so über die Torlinie gespitzelt hatte, hob er kaum die Stimme: „Wenn sie jemals ein echtes Müller-Tor gesehen haben, dann jetzt.“ Die Dramatik der Verlängerung war auch den Spielern anzusehen, einen Missgriff des italienischen Torwarts Enrico Albertosi interpretierte er so: „Albertosi – nicht mehr Herr seiner Nerven, nicht mehr Herr seiner Nerven. Ist das ein Wunder? Ist das ein Wunder?“ Er beschrieb nicht, was er sah, sondern fasste in Worte, was der Zuschauer dachte und fühlte. Viele Jahre lang hat Huberty – auf Initiative von Reinhold Beckmann – den Fernsehnachwuchs geschult. Von Oliver Welke über Monica Lierhaus bis zu Alexander Bommes. Er brachte ihnen bei, wie man Worte setzt, wie man mit Schweigen betont und warum man nicht schreien muss. Er tat das als ein Mann der Praxis, der den Beruf von der Pike auf gelernt hat, ohne Studium. „Bei ihnen höre ich das Papier rascheln“, tadelte er sanft, wenn ein junger Kollege seine Moderation wie auswendig gelernt aufsagte.

In altersgemäßer Gesundheit lebt Huberty heute in Frechen bei Köln, mit sich und der Welt im Reinen. Er schaut Sport auf allen Kanälen, und ist oft zufrieden mit seinen Nach-Nachfolgern, denn er ist keiner der Alten geworden, die alles Neue niedernörgeln. Oft freut er sich, wenn es ihnen gelingt, was er als Maxime gepredigt hat: „Sie müssen es schaffen, aus diesem Kasten heraus in das Wohnzimmer der Menschen zu kommen.“ Ihm ist es gelungen.

