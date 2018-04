Beim 100. Duell der Traditionsvereine machen die Heynckes-Bayern kurzen Prozess mit der Fohlen-Elf – weiterer Zündstoff für die Mitgliederversammlung der Borussia am Montag.

München. Gegen Ende des Spiels ernteten die Borussen vom Niederrhein nur noch Spott und Hohn. „Ihr seid besser als der BVB“ dröhnte es in ihren Ohren. Der pralle rot-weiße Bayern-Chor in der freudetrunkenen Münchener Arena spielte auf das 0:6 der Namenscousine kürzlich an gleicher Stelle an. Kein wirklicher Trost für die Gladbacher, die hilflos versuchten, den Angriffswellen des Rekordmeisters irgendwie Herr zu werden. Denn selbst beim Stand von 5:1 im 100. Bundesliga-Duell zwischen beiden Traditionsvereinen, die einst auf Augenhöhe agierten und in den 1970er Jahren die Liga beherrschten, ließen die Bayern nicht im Geringsten nach und trieben ihren Gegner unentwegt über den Platz.

Längst haben sich die Verhältnisse hüben wie drüben, sportlich und wirtschaftlich, gravierend geändert. Am Samstag war es heftig; insbesondere im zweiten Durchgang entwickelte sich ein ungleiches Spiel der Kräfte, in dem der Fohlen-Elf nur die bescheidene Nebenrolle blieb. „Wir sind den Bayern meistens nur hinterhergelaufen, bis wir schließlich Blasen an den Füßen hatten“, stellte Gladbachs Mittelfeld-Stratege Christoph Kramer mit leicht ironischem Unterton fest. „Wir waren einfach nicht da.“

Man könnte auch zu dem Ergebnis gelangen, dass zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach diesmal Welten lagen. Die Gladbacher waren bei diesem einseitigen, lustvollen Spektakel nur unbedeutende Randfiguren. Denn nahezu alles drehte sich an diesem Tag um den FC Bayern und dessen Spielfreude, um Jupp Heynckes und seine letzte Mission, um das Pokal-Halbfinale morgen Abend in Leverkusen und die baldige brisante Begegnung mit den Königlichen aus Madrid. Und natürlich um Niko Kovac, der am 1. Juli das Erbe von Jupp Heynckes antreten wird.

„Ich kann nicht akzeptieren, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind.“

Dieter Hecking, Gladbachs Trainer

Und Borussia Mönchengladbach? Knallende Sektkorken, glückliche Borussen-Kicker und sich in den Armen liegende Fans – das war einmal. Europas Spielfelder und Hymnisches sind in weite Ferne gerückt. Wenn nicht noch ein kleines Wunder passiert, gehen die Schützlinge von Dieter Hecking im Kampf um die internationalen Plätze ein weiteres Mal leer aus. Die Gladbacher verharren vier Spieltage vor Schluss im Mittelfeld. Ohne große Aussichten, noch einmal entscheidend voranzukommen. Kramer: „Trotzdem wollen wir die vier letzten Spiele gewinnen.“