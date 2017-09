So ungefähr ist es bei Läufern auch. Die Freude am Laufen, der Kampf gegen die Uhr und den inneren Schweinehund vereint uns. Hass, Rassismus, Sexismus bleiben draußen. Das war schon immer so und wird es auch hoffentlich bleiben. Doch der Ton ist rauer geworden. Sportliche Themen spalten mittlerweile auch für kurze Zeit die Läufergemeinschaft, wie das Nike Projekt „Breaking2”, das am 6. Mai stattfand. Nike hat 30 Millionen Euro investiert, einen Schuh entwickelt und drei schnelle Afrikaner, Eliot Kipchoge (Kenia), Zersenay Tadese (Eritrea) und Lelisa Desisa (Äthiopien) für stattliche Summen – wie gemunkelt wird –, engagiert, damit diese als erste Menschen unter zwei Stunden den Marathon laufen. Die PR-Kampagne hat für Unruhe auf den sozialen Netzwerken gesorgt. Es wurde so heftig debattiert wie über Satire von Jan Böhmermann. (https://www.facebook.com/wilhelm.lilge/posts/10213150600864882 ) Aber immerhin, gepöbelt wurde kaum. Zwei Tage später hatten sich alle wieder lieb.

Früher, bei der Arbeiterbewegung, war das auch so. Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen hatte die Menschen zusammengebracht. Eva-Maria Tepest schreibt dazu im Missy-Magazin in ihrem Text „Kein Triumph, kein Sieg”: „So waren „französische Arbeiter*innen und andere gesellschaftliche Gruppen zwar (auch) schon immer rassistisch, sexistisch, homofeindlich. Sie wählten aber trotzdem links und behielten ihren Hass größtenteils für sich.” In ihrem Text erklärt Tepest, warum der scheinbare Widerspruch, dass die lesbische AfD-Vorzeigefrau, Alice Weidel, sich der rassistische, rechtsextremen Partei zugewandt hat, keiner ist.

Am Wahlsonntag sind rund 40.000 Menschen aus mehr als 120 Nationen beim Berlin-Marathon am Start. Was sie vereint: das Laufen.

Nikes Ziel, eine Zeit unter zwei Stunden, verpasste Kipchoge. (http://bit.ly/2wBta1I) Der Kenianer lief bei diesem Laborversuch in Monza/Italien 2:00:25 Stunden. Zwar war das so schnell, wie noch nie ein Läufer über die 42,195 Kilometer gelaufen ist, doch als Weltrekord wird die Zeit nicht gewertet, da sie unter irregulären Bedingungen erzielt wurde. Für Tadese (2:06:51 Stunden) und Desisa (2:14:00 Stunden) dagegen war das PR-Projekt zu ambitioniert.

Am Wahlsonntag (24.9.) steht Kipchoge mit Landsmann Wilson Kipsang und Kenenisa Bekele aus Äthiopien in Berlin wieder an der Startlinie. Natürlich haben die drei den Weltrekord im Visier, so wie das vor jedem Berlin-Marathon angekündigt wird. „Ob es ihnen gelingt, den 2014 in Berlin aufgestellten Weltrekord von 2:02:57 Stunden [von Dennis Kimetto] zu unterbieten, hängt in der Hauptsache vom Wetter am kommenden Sonntag ab”, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. In der Tat wird auch diesmal alles dafür getan, dass der Rekord fällt. Pacemaker bis Kilometer 30 oder 35 werden den Läufern an die Seite gestellt, die nicht nur Tempo machen, sondern auch vor Gegenwind schützen. Rekorde bringen Geld, also sind Pacemaker im Marathon reguläre Hilfsmittel. Die 40.000 Läufer aus mehr als 120 Nationen, die hinter den Elite-Läufern herlaufen, interessant die Hatz nach dem Rekord eher nicht. Ihnen geht es bei dieser Völker verbindenden Veranstaltung um den Spaß, eigene Bestzeiten oder das viel gepriesene „Dabei-sein-ist-alles”.

Ausgleich an der Wahlurne

Am Wahlsonntag steht Sabrina Mockenhaupt, Deutschlands beste Langstreckenläuferin, nicht in Berlin am Start, sie geht aber wählen. „Mocki”, die vor ein paar Wochen ihren 45. Deutschen Meistertitel errang mit dem Titelgewinn über 10 Kilometer, verkündete auf Facebook und Instragram, wem sie am 24.9. ihre Stimme geben wird. Es wurde viel über ihr öffentliches Bekenntnis diskutiert, die Aufregung über ihr Faible für Angela Merkel (CDU) in ihren Kommentarspalten war aber lediglich eine Shitböe. Einzelne Follower entfolgten den Laufpuma, wie Sabrina Mockenhaupt auch genannt wird. Wirklich spalten konnte die gebürtige Siegerländerin die Laufgemeinde aber nicht. Die quirlige Marathonläuferin, die ihr Herz auf der Zunge trägt, ist eben eine von uns.