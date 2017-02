Fort Lauderdale (dpa) - Der Siegeszug des einzig verbliebenen deutschen Beachvolleyball-Duos Chantal Laboureur und Julia Sude beim Welttour-Turnier in Florida/USA geht weiter.

Das Team aus Stuttgart und Friedrichshafen besiegte die Brasilianerinnen Josi Alves und Lili Maestrini 2:0 (21:14, 21:15) und zog ins Halbfinale des mit 600 000 Dollar dotierten Turniers in Fort Lauderdale ein.

Gleichzeitig nahmen Laboureur/Sude Revanche für die 0:2-Niederlage in der Gruppenphase gegen denselben Gegner. Im Semifinale treffen die deutschen Vizemeisterinnen auf das brasilianische Team Larissa Franca Maestrini und Talita Da Rocha Antunes. Im Viertelfinale hatten Laboureur/Sude die US-Amerikanerinnen Emily Day und Brittany Hochevar ebenfalls klar in zwei Sätzen (21:16, 21:12) bezwungen. Im vergangenen Jahr hatte das seit vier Jahren zusammen spielende Duo auf der Welttour das Major in Porec gewonnen.

Am Tag zuvor schieden Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Interimspartnerin Julia Großner bereits im Achtelfinale gegen die Niederländerinnen Sophie van Gestel und Madelein Meppelink aus.