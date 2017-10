Bamberg (dpa) - Nach dem völlig missratenen Start in die neue Saison hat Brose Bambergs Trainer Andrea Trinchieri das Gastspiel in der Euroleague in Malaga zum Charaktertest ausgerufen.

Vor der Partie am Mittwochabend redete der Coach seinen Basketballern ins Gewissen. «Wir müssen Charakter und Persönlichkeit zeigen», sagte Trinchieri. «Nur so haben wir in Malaga eine Chance.»

Bamberg war mit zwei Niederlagen in den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb gestartet und hatte auch in der Liga geschwächelt, vor allem zuletzt beim 73:91 in Ludwigsburg. Das war die höchste Bundesliga-Niederlage für Trinchieri als Brose-Coach. Bei Unicaja Malaga, dem Eurocup-Sieger der Vorsaison, fordert Trinchieri nun eine Reaktion: «Charakter zeigen heißt aber auch, zu kämpfen, niemals aufzugeben und auch durch schlechte Phasen des Spiels zu gehen.»

Bambergs serbischer Flügelspieler Luka Mitrovic sagte: «Wir sind momentan nicht in unserer besten Verfassung, aber wir versuchen uns jeden Tag, in jedem Training zu verbessern. Dieses Spiel ist die perfekte Chance für uns, unser Spiel weiter nach vorne zu bringen und endlich den ersten Sieg in der Euroleague zu holen.»