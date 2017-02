Bonn (dpa) - Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn hat das Achtelfinal-Hinspiel des Europe Cups gegen Kataja Basket mit 91:72 (43:36) klar gewonnen.

Schon im ersten Viertel der Partie gegen den finnischen Meister von 2015 gingen die Gastgeber mit 27:22 in Führung. Im dritten Durchgang konnten sogar 30:20-Punkte erzielt werden. Bester Korbjäger der Bonner war Yorman Bartolo mit elf Punkten.

Das Rückspiel beim Absteiger aus der Champions League findet am 22. Februar im ostfinnischen Joensuu statt. Bonn hatte sich in der Europe-Cup-Zwischenrunde mit dem 75:61-Erfolg bei KK Prienu-Birstono in Litauen den Gruppensieg und damit den Einzug in die Runde der besten 16 Clubs gesichert.