Tel Aviv (dpa) - Mit Nervenstärke und einem erneut starken Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer ihr zweites EM-Spiel gewonnen und sind auf Kurs Achtelfinale. In einem hitzigen Duell setzte sich das Team von Bundestrainer Chris Fleming in Tel Aviv mit 67:57 (41:36) gegen Georgien durch.

Nach dem Jubel über den Meilenstein auf dem Weg ins EM-Achtelfinale begannen Dennis Schröder & Co. sofort die kurze Vorbereitung für den Stimmungshöhepunkt der Vorrunde. Im Duell mit Gastgeber Israel wollen sich die Deutschen am Sonntag für ihre starke Leistung gegen Georgien belohnen und den Sprung in die K.o.-Runde nach Istanbul perfekt machen.

«Ich habe den Jungs gerade gesagt: Wir müssen jetzt das Spiel um die Erholung gewinnen», sagte Bundestrainer Chris Fleming in Tel Aviv nach dem zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel. «Wir sind viel früher vom Spielfeld runter als sie - diesen Vorteil müssen wir jetzt nutzen.»

Nur 28 Stunden nach dem umjubelten Erfolg über den unangenehmen Gegner Georgien steht das Duell mit Israel an. Der Vorrunden-Ausrichter, der schon zum Auftakt Italien unterlegen war, enttäuschte auch beim 73:88 gegen Litauen und steht nun mächtig unter Druck. «Israel wird anders auftreten als im ersten Spiel, sie müssen gewinnen und mit den Fans und der Energie dahinter wird es ein ganz, ganz schweres Spiel», warnte Kapitän Robin Benzing, der in seinem ersten Auftritt nach der Geburt seiner Tochter auf elf Punkte kam.

Die erste Qualifikation für eine K.o.-Runde bei einer Europameisterschaft seit 2007 ist nun zum Greifen nahe. Mit großer Nervenstärke, einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem erneut starken Dennis Schröder setzte sich das deutsche Team in dem hitzigen Duell durch. Wie schon bei seinem 32-Punkte-Rekordauftritt beim Auftaktsieg gegen die Ukraine glänzte der NBA-Jungstar mit 23 Zählern als bester Werfer. «Wir haben defensiv großartig gespielt, haben als Team agiert», lobte der 23-Jährige.

Nach drei engen Vierteln setzte sich das deutsche Team im Schlussabschnitt mit einem 12:2-Lauf entscheidend ab, Kapitän Robin Benzing (11 Zähler) traf zwei wichtige Dreier. Bei der kompakten Teamleistung punkteten elf der zwölf deutschen Spieler. «Zweites Spiel, zweiter Sieg: Wie sind voll im Lot. Jetzt haben wir drei Matchbälle. Istanbul ist schon mal ein bisschen in Reichweite», sagte Verbandschef Ingo Weiss und lobte. «Sie haben in der Defense gekämpft wie Löwen um ihr Baby.»