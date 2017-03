Dallas (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki will nach dem Ende seiner aktiven Karriere erst einmal eine kleine Auszeit nehmen.

«Ich glaube schon, dass ich mich erst mal die ersten 1-2 Jährchen gehen lassen will. Bisschen Wein trinken, bisschen essen. Alles was man als Profi eben nicht so macht», sagte Nowitzki in einem Interview des Streaming-Dienstes DAZN.

DAZN hatte die drei NBA-Stars Detlef Schrempf, Dennis Schröder und Nowitzki zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Die Sendung «DAZN trifft: Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Detlef Schrempf. Treffen der Generationen» wird am Sonntag um 20.00 Uhr ausgestrahlt.

Nowitzkis Vertrag bei den Dallas Mavericks läuft noch bis 2018. Nachdem er zu Beginn der laufenden Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ist der 38-Jährige nun wieder gut in Form und will seinen Vertrag bei den Mavs erfüllen. Er hätte dann 20 Jahre in der besten Basketball-Liga der Welt gespielt. Derzeit fehlen ihm nur noch 20 Zähler, um die 30 000-Punkte-Marke zu knacken.

Auch nach seiner Karriere sieht Nowitzki seinen Lebensmittelpunkt in den USA. «Ich bin 20 Jahre hier, meine Frau zehn Jahre. Alle Kids haben einen amerikanischen Pass auch. Von daher werden wir schon hier bleiben», sagte der Würzburger.