Dallas (dpa) – Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA im fünften Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Das Team aus Texas setzt sich in eigener Halle mit 103:94 (57:49) gegen die Memphis Grizzlies durch.

Der 39-jährige Nowitzki erzielte 13 Punkte und schnappte sich fünf Rebounds beim Erfolg seines Teams. Landsmann Maxi Kleber kam hingegen nicht zum Einsatz. Topscorer der Mavericks war Rookie Dennis Smith Jr. mit 19 Zählern. Bei den Gästen aus Memphis war der Spanier Marc Gasol mit 26 Punkten und elf Rebounds am erfolgreichsten. Für Memphis war die erste Niederlage im vierten Spiel. Bereits am Donnerstag treffen die beiden Teams erneut aufeinander. Die Partie findet jedoch dann im FedEx Forum in Memphis im US-Staat Tennessee statt.