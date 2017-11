Chicago (dpa) - Die Chicago Bulls um Basketball-Nationalspieler Paul Zipser haben in der nordamerikanischen NBA die sechste Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Illinois musste sich in Eigener Halle den Phoenix Suns mit 99:104 (43:46) geschlagen geben.

Der 23-jährige Heidelberger konnte keinen seiner fünf Wurfversuche im Spiel verwandeln und hatte daher am Ende nichts Zählbares vorzuweisen. Er holte jedoch in etwas mehr als sechs Spielminuten drei Rebounds und verbuchte einen Block.

Justin Holiday war mit 25 Zählern Chicagos erfolgreichster Punktesammler. Bei den Gästen überzeugte Devin Booker mit 33 Punkten, neun Rebounds und vier Assists. Sein Teamkollege T.J. Warren steuerte 25 Zähler zum Auswärtssieg der Suns bei. Mit nur drei Siegen aus 19 Spielen sind die Bulls aktuell das schlechteste Team der gesamten Liga.