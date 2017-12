Oakland (dpa) – Die Golden State Warriors haben auch ohne den verletzten Superstar Stephen Curry im Duell gegen die Cleveland Cavaliers ihre Stärke demonstriert.

Der Titelverteidiger aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA besiegte das Team um LeBron James mit 99:92 (46:44) in eigener Halle. Für die Mannschaften war die Begegnung das erste Aufeinandertreffen seit der letztjährigen Finalserie.

Klay Thompson sorgte kurz Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit mit seinem vierten verwandelten Dreier für die Vorentscheidung. Thompson beendete das Spiel mit 24 Punkten und sieben Rebounds. Beide Mannschaften schenkten sich nichts - auf dem Parkett gab es die eine oder andere hitzige Szene.

«In der Halle herrschte heute aufgrund des Weihnachtsfestes sehr viel Freude und darauf konnten wir aufbauen», erklärte Kevin Durant nach der Partie. Der wertvollste Spieler (MVP) der NBA-Finalserie war mit 25 Zählern punktbester Spieler bei den Kaliforniern. Der 29-Jährige holte sieben Rebounds und blockte fünf Wurfversuche der Cavs.

«Er ist einer der führenden Spieler in Sachen geblockter Würfe und heute hatte er fünf. Er macht eine fantastische Arbeit, angefangen in der Mann-gegen-Mann-Verteidigung und auch am Korb», sagte James, der auf 20 Punkte kam. Mit sieben Ballverlusten trug der dreifache NBA-Champion einen Teil der Schuld an der Niederlage.

Clevelands Kevin Love war mit 31 Punkten der Topscorer im Spiel, außerdem holte der Center 18 Rebounds. Draymond Green von den Warriors erzielte gleich in drei Kategorien zweistellige Werte. Mit zwölf Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists gelang dem zweifachen NBA-All-Star sein erstes Triple-Double der aktuellen Saison.

Nationalspieler Daniel Theis verlor mit den Boston Celtics gegen die Washington Wizards 103:111 (50:52). Der 25-jährige Theis erzielte zwölf Punkte und holte vier Rebounds im Spiel. Celtics-Star Kyrie Irving und Jayson Tatum waren mit jeweils 20 Punkten die erfolgreichsten Punktesammler der Gastgeber. Bei den Gästen aus der US-Hauptstadt konnte das Guard-Duo Bradley Beal (25 Punkte) und John Wall (21 Punkte/14 Assists) überzeugen. Nach der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen mussten die Celtics die Tabellenführung in der Eastern Conference an die Toronto Raptors abgeben.