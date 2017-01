Farmteam der Chicago Bulls NBA-Rookie Zipser vorerst wieder in Entwicklungsliga

Chicago (dpa) - NBA-Rookie Paul Zipser soll erneut im Farmteam seines Clubs Chicago Bulls Spielpraxis sammeln.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler werde schon in der nächsten Partie für die Windy City Bulls in der D-League zum Einsatz kommen, teilte das Team mit. Der 22-Jährige spielt seine erste Saison in der NBA und kam bislang neunmal für die Bulls zum Einsatz. Zipser war im Sommer vom FC Bayern München nach Chicago gewechselt. Bereits im Dezember bestritt er eine Partie mit dem Farmteam in der D-League, einer Art Entwicklungsliga der nordamerikanischen Profiliga NBA.