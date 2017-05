Boston (dpa) - Die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James haben mit einem überlegenen 130:86 (72:31) ihre Führung im NBA-Halbfinale gegen die Boston Celtics ausgebaut. Clevelands 41-Punkte-Vorsprung zur Halbzeitpause war zudem Playoff-Rekord in der nordamerikanischen Basketball-Liga.

Mit 30 Punkten, sieben Assists und vier Rebounds führte James seine Cavaliers zum zehnten Sieg in Folge in den diesjährigen Playoffs. Der Titelverteidiger hat seinen Vorsprung in der «Best-of-Seven»-Serie auf 2:0 erhöht. Kyrie Irving und Kevin Love steuerten 23 und 21 Zähler zum Auswärtssieg der Cavs bei.

Jaylen Brown war mit 19 Punkten der Topscorer für die Celtics. Bostons Spielmacher Isaiah Thomas brachte es nur auf zwei Zähler und schied mit einer Verletzung aus. Spiel drei findet am Sonntag in Cleveland statt.