Los Angeles (dpa) - Das deutsche Basketball-Toptalent Isaac Bonga hat nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Lakers bereits große Ziele ins Auge gefasst.

«Ich will einfach spielen, gewinnen und irgendwann eine Meisterschaft holen», sagte der 18 Jahre alte Profi der «Frankfurter Rundschau». «Ich hoffe, gesund zu bleiben und das Beste aus meiner Situation zu machen.» Bonga, der als Aufbau- und Flügelspieler einsetzbar ist, war in diesem Sommer von den Frankfurt Skyliners in die nordamerikanische Profiliga NBA gewechselt und steht dort im gleichen Team wie Superstar LeBron James unter Vertrag.

«Ich will einfach besser werden und so viel wie möglich von Spielern wie LeBron James und Rajon Rondo lernen. So eine Möglichkeit kommt nicht oft und ich will sie nutzen», betonte Bonga. Bei den Lakers steht mit Moritz Wagner ein weiterer deutscher Rookie im Kader, auch davon möchte der athletische Jungstar profitieren. «Es ist toll einen anderen Deutschen im Team zu haben, der schon länger in Amerika ist und mehr Erfahrung hat», sagte Bonga.