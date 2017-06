In seinem ersten Jahr in Golden State feiert der 28-Jährige mit den Warriors seine erste Meisterschaft in der NBA. Auch im entscheidenden Spiel der Finalserie gegen Cleveland ist der Flügelspieler der Beste seines Teams.

Oakland. Zweifacher Olympiasieger, Weltmeister, wertvollster Spieler der Liga – die Vita von Basketball-Star Kevin Durant las sich seit jeher beeindruckend. Doch dem 28-Jährigen haftete ein sportlicher Makel an. Genau wie die NBA-Legenden Karl Malone, Charles Barkley oder Reggie Miller hatte der 2,06 Meter große Flügelspieler noch nie eine Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga gewonnen. Dieser Makel ist jetzt verschwunden.

Mit den Golden State Warriors feierte der US-Amerikaner in der Nacht auf Dienstag seinen ersten Titel in der besten Basketballliga der Welt. Durch einen 129:120-Erfolg in der heimischen Halle entschieden die Warriors die „Best-of-seven“-Serie gegen Titelverteidiger Cleveland Cavaliers mit 4:1-Siegen für sich, machten ihre zweite Meisterschaft in drei Jahren perfekt und revanchierten sich bei LeBron James und Co. für die bittere Niederlage in den „Finals“ 2016, als die Cavaliers ein 1:3 aufholten und Spiel sieben in Oakland gewannen.

Die Warriors um Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green galten bereits als das beste Team der NBA

Durant erlebte diese bittere Pleite der Kalifornier vor einem Jahr am Fernseher. Damals stand der achtmalige All-Star noch in Diensten von Oklahoma City. Nach neun Jahren für die Thunder, die in seinem ersten Profijahr die Seattle Sonics waren, vollzog Durant im Juli 2016 als „Free Agent“ einen Tapetenwechsel. Angesichts der vielen Stars, die bereits in Golden State unter Vertrag standen, hatte sein neues Zuhause den Ausblick auf die goldene Larry-O‘Brien-Trophäe für den NBA-Champion sozusagen gleich inklusive.

Das brachte dem in Washington geborenen Musterprofi viel Kritik ein – in der Liga, den Medien und sozialen Netzwerken, in denen er sich anders als viele seiner All-Star-Kollegen eher zurückhaltend gibt. Denn die Warriors um Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green galten bereits als das beste Team der NBA. Ähnlich wie James, der Cleveland einst für Miami verließ, um dort mit anderen Topstars Titel zu holen, schien Durant sich für den einfachen Weg entschieden zu haben. So zumindest der oft ausgesprochene Vorwurf. Für die NBA sei dieser Wechsel kein gutes Signal, hieß es.