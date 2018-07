Houston (dpa) - Das deutsche Basketball-Talent Isaiah Hartenstein hat einen Vertrag beim NBA-Club Houston Rockets erhalten. Wie die Texaner ohne Angabe weiterer Details mitteilten, verpflichteten sie den 20-Jährigen.

Der Center kam in der Vorsaison für das Farmteam des Ex-Meisters, die Rio Grande Valley Vipers, zum Einsatz und konnte sich in der NBA-Summer-League im Rockets-Team für einen Vertrag empfehlen. Houston hatte Hartenstein 2017 bei der Talente-Lotterie, der sogenannten Draft, an 43. Stelle ausgewählt.

Der in den USA geborene Center besitzt neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft.