Kansas City (dpa) - Das deutsche Basketball-Talent Moritz Wagner ist mit den Michigan Wolverines bei der US-Collegemeisterschaft ausgeschieden.

Das Team des 19 Jahre alte Berliners verlor in der Runde der letzten 16 beim sogenannten März-Wahnsinn («March Madness») gegen die favorisierte Uni aus Oregon knapp mit 68:69 (33:35). Wagner konnte nicht an die starke Leistung in der Runde zuvor gegen Louisville (26 Punkte) anknüpfen und erzielte sieben Zähler.