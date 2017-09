Am Dienstag (17.45 Uhr) dürfte es im Duell mit Spanien deutlich leiser werden - aber keinesfalls leichter. «Sie haben so viele offensive Waffen», sagte Spanien-Legionär Johannes Voigtmann der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn sie einen Schwachpunkt haben, ist es die Defensive. Alle müssen offensiv auf höchstem Niveau spielen.»

Am Sonntagabend folgte die europäische Über-Mannschaft der vergangenen Jahre um ihren Superstar Pau Gasol mit einem 73:56 gegen Gastgeber Türkei in die Runde der besten Acht. «Es ist gut für die Jungs, diese Atmosphäre zu spüren», erklärte Bundestrainer Chris Fleming das gemeinsame Gegnerstudium vor knapp 10 000 fanatischen Zuschauern. «Das gehört zur EM-Erfahrung, das mitzunehmen.»

Für diese Qualitäten erfüllt der Deutsche Basketball Bund seinem NBA-Jungstar auch diverse Sonderwünsche, wie ein Auto und eine Wohnung in der Vorbereitung. «2015 war das noch nicht so», sagte Schröder zu den Vorzügen in der «Bild am Sonntag». «Das ist der Respekt, von dem ich geredet habe. Wenn der da ist, spiele ich immer Nationalmannschaft.»

Mit Schröder an der Seite von Nowitzki scheiterte die DBB-Auswahl zum Ausklang der Ära des Superstars vor zwei Jahren in Berlin noch bitter in der Vorrunde. Nun glaubt der Verband nach einem Jahrzehnt voller enttäuschter Hoffnungen an eine erfolgreiche Zukunft.

«Nach der Generation Nowitzki brauchten wir ein bisschen Pause, haben es gut aufgebaut», sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. «Wir können stolz auf diese Truppe sein. Wenn man das Viertelfinale erreicht, kann man sagen: alles richtig gemacht.» Und das soll auch für den Verbandschef nicht das Ende sein: «Die Jungs brauchen sich vor keinem Gegner verstecken - egal, wer da kommt.»