Tel Aviv (dpa) - Frankreich, Slowenien und Finnland stehen als potenzielle Achtelfinal-Gegner bei der Basketball-EM in der ersten K.o.-Runde.

Der bislang schwächelnde Mitfavorit Frankreich setzte sich in Helsinki mit viel Mühe 78:75 gegen Polen durch und feierte den dritten Sieg im vierten Spiel. Aufbauspieler Thomas Heurtel war mit 23 Punkten bester Werfer. Die ungeschlagenen Slowenen tragen beim 102:75 über das ausgeschiedene Island erneut stark auf.

Auch Vorrunden-Gastgeber Finnland schaffte den Sprung in die Runde der besten 16 und holte mit 89:77 gegen Griechenland den dritten Sieg. Den letzten Achtelfinalplatz der Gruppe A machen am Mittwoch die Griechen und Polen im direkten Duell aus. Die Teams dieser Staffel treffen im Achtelfinale in Istanbul auf die besten vier Mannschaften der Gruppe B, darunter auch Deutschland.

Neben dem Team von Bundestrainer Chris Fleming kam auch der letzte deutsche Vorrundengegner Litauen durch ein 94:62 über die Ukraine weiter. Vorrunden-Ausrichter Israel schied durch das 91:104 nach Verlängerung gegen Georgien hingegen aus.

In Gruppe D zitterte sich die Türkei in die K.o.-Runde. Der Endrunden-Gastgeber bezwang Belgien im Aufeinandertreffen um das letzte Ticket 78:65. Lettland fügte dem bisherigen Tabellenführer Russland die erste Niederlage zu und zog durch das 84:69 ebenfalls in die Endrunde ein. Auch Vize-Weltmeister Serbien erreichte mit einem ungefährdeten 82:68 über Großbritannien das Achtelfinale.

Aus der Gruppe C sind Kroatien, Ungarn, Montenegro und überraschend auch Ungarn im Achtelfinale dabei.