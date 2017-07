Quakenbrück (dpa) - Bundestrainer Chris Fleming will die Spielweise der Basketball-Nationalmannschaft nicht an Starspieler Dennis Schröder anpassen.

«Ich glaube, dass es vom Stil nicht von Dennis abhängig ist», sagte Fleming in einem auf der Verbandsseite veröffentlichten Interview. «Natürlich ist er unser bester Spieler, aber insgesamt werden wir uns nicht groß verändern.»

Fleming setzt im Spielaufbau auch auf Maodo Lo. «Er wird zum Teil auch alleine auf dem Feld spielen», kündigte der Coach an. «Er kann ein bisschen Druck von Dennis abnehmen.» Fleming beginnt die Vorbereitung auf die EM (31. August - 17. September) am Freitag mit einem Lehrgang in Rotenburg an der Fulda.

Der bei den Atlanta Hawks spielende Schröder wird erst nach dem Afrika Game der NBA am 5. August in Johannesburg zum deutschen Team stoßen. «Auch wenn wir nur eine relativ kurze Vorbereitungsphase haben, müssen wir uns auf das erste Spiel gegen die Ukraine konzentrieren», sagte der Bundestrainer.