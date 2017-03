Hannover (dpa) - Basketball-Bundestrainer Chris Fleming hat seinen bereits angekündigten Abschied nach der Europameisterschaft in diesem Jahr noch einmal bestätigt.

«Für mich ist nach diesem Sommer dann die Zeit gekommen», sagte Fleming in einem Interview des Fachmagazins «BIG». Nach der EM in Tel Aviv und Istanbul (31. August bis 17. September) werde er die Verantwortung an seinen Assistenten Henrik Rödl weitergeben. «Ich glaube, es ist dann Henriks Aufgabe.»

Fleming ist als Assistenzcoach beim NBA-Club Brooklyn Nets tätig. Durch die Einführung von Länderspielen während der Saison ist eine weitere Doppelfunktion nicht möglich. «Es würde für mich sicherlich schwer werden, als NBA-Trainer weiterzumachen», sagte Fleming.

Bei der EM im Spätsommer traut Fleming seinem Team einiges zu. «Ich glaube, dass wir sehr gute Perspektiven haben, um bis zum Schluss dabei zu sein. Es ist alles drin», sagte der Bundestrainer. Deutschland trifft in die Vorrunde auf die Ukraine, Israel, Litauen, Georgien und Italien.

Ob auch Tibor Pleiß zum EM-Kader gehören wird, ließ Fleming offen. Der inzwischen für Galatasaray Istanbul spielende Center hatte die Nationalmannschaft im vergangenen Jahr während der Qualifikation verlassen, um sich einen neuen Club zu suchen. Der verärgerte Fleming hatte danach erklärt, unter ihm werde Pleiß nicht mehr spielen.

Nun ließ der Nationalcoach eine Berufung von Pleiß offen. «Wir haben telefoniert. Es war ein gutes Gespräch. Wir haben uns ausgetauscht», sagte Fleming. «Es macht aber keinen Sinn, jetzt bereits Zu- und Absagen, Einladungen und Nichteinladungen zu diskutieren.»