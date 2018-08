Bayreuth (dpa) - Der Bundesligist medi Bayreuth hat einen weiteren Sohn von Basketball-Legende John Stockton nach Deutschland geholt. Die Oberfranken verpflichteten den 27 Jahre alten Aufbauspieler David Stockton, der in der neuen Saison auf seinen älteren Bruder Michael treffen wird.

Michael Stockton spielt seit 2017 für die BG Göttingen. Stockton Senior ist der beste Vorlagengeber in der Geschichte der Eliteliga NBA und wurde 1992 und 1994 als Teil des «Dream Teams» Olympiasieger.

Während sein Vater mit 1504 absolvierten Spielen in der NBA die Nummer drei der ewigen Bestenliste ist, brachte es David Stockton bislang nur auf acht Matches in der besten Liga der Welt. In der abgelaufenen Saison kam er fünfmal für die Utah Jazz zum Einsatz.

«Mit David haben wir einen klassischen Playmaker verpflichtet, der sowohl den Gegenangriff antreiben als auch im Halbfeld organisieren kann», sagte Bayreuths Trainer Raoul Korner, der auf den Amerikaner auch in der Champions League setzen kann, in einer Mitteilung am Donnerstag und ergänzte: «Sein hoher Basketball-IQ und sein Kampfgeist wurden ihm praktisch in die Wiege gelegt. Mit seinen Fähigkeiten ist er für unser Team eine enorme Bereicherung.»