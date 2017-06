Wechsel in die Türkei

Neu-Ulm (dpa) - Nach Augustine Rubit verlässt in Raymar Morgan ein weiterer US-Profi den Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm. Nach zwei Jahren in Ulm wechselt der 28-Jährige nach Angaben zum türkischen Club Tofas Bursa.

«Dass er sich jetzt so früh schon für Bursa entschieden hat, kommt für mich überraschend», sagte Ulms Manager Thomas Stoll in einer Mitteilung. Er hätte «ihm den Sprung in die NBA oder Euroleague mehr als gegönnt», sagte Stoll.

Morgan war in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gewählt worden. «Wir haben uns sehr weit gestreckt, konnten aber das finanzielle Angebot aus Bursa leider nicht matchen», sagte Trainer Thorsten Leibenath.