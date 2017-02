Bremerhaven (dpa) - Tabellenführer ratiopharm Ulm bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Das Team von Trainer Thorsten Leibenath kam bei den Eisbären Bremerhaven zu einem 106:66-Kantersieg und feierte damit den 21. Erfolg im 21. Spiel.

Bereits im ersten Viertel zogen die Gäste deutlich davon und lagen nach zehn Minuten mit 14 Punkten vorn (23:9). Überragender Akteur bei den Ulmern war Raymar Morgan mit 22 Punkten und zehn Rebounds. Bei den völlig chancenlosen Gastgebern kam Karvel Anderson ebenfalls auf 22 Zähler.

Die Basketballer von Bayern München haben sich mit einem lockeren Heimsieg gegen die BG Göttingen auf die Pokal-Endrunde in Berlin eingestimmt. Die Bayern setzten sich mit 86:71 durch und festigten mit dem sechsten Ligasieg in Serie den dritten Platz in der Bundesliga-Tabelle.

Beim Debüt von Nationalspieler Maik Zirbes war Vladimir Lucic mit 16 Punkten bester Werfer bei den Münchnern. Center Zirbes kam in seinem ersten Spiel im Bayern-Trikot auf zwei Zähler und drei Rebounds. Bei Göttingen erzielte Benas Veikalas ebenfalls 16 Zähler.