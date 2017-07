Bamberg (dpa) - Brose Bamberg hat den amerikanischen Basketball-Profi Ricky Hickman verpflichtet. Der 31-Jährige kommt vom Euroleague-Konkurrenten Emporio Armani Mailand und unterschrieb beim neunmaligen deutschen Meister einen Zweijahresvertrag.

«Ich bin ein Gewinner-Typ, will immer ganz vorne sein», sagte der Guard laut einer Mitteilung des Vereins. «Das gebe ich auch der Mannschaft mit. Was immer sie von mir braucht, was immer man von mir erwartet, werde ich tun, damit wir unsere Ziele in den nächsten Jahren erreichen.»