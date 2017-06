München (dpa) - Die Bundesligisten medi Bayreuth und EWE Baskets Oldenburg sind die kommende Saison in der Champions League gesetzt. Die beiden Teams gehören zu insgesamt 24 Mannschaften, die damit sicher in der Gruppenphase des internationalen Wettbewerbs teilnehmen dürfen.

Auch die Telekom Baskets Bonn und die MHP Riesen Ludwigsburg dürfen auf eine Teilnahme an der Champions League hoffen, müssen aber in der Qualifikation ran; Ludwigsburg gleich in der ersten Runde, Bonn in der dritten Phase.

Die Champions League ist ein Konkurrenzwettbewerb zur Euroleague mit den besten 16 Mannschaften des Kontinents und dem Eurocup. In der Euroleague wird wie schon in der abgelaufenen Saison der deutsche Meister Brose Bamberg antreten. Im zweitrangigen Eurocup, der von den Organisatoren der Euroleague ausgerichtet wird, werden Bayern München, ratiopharm Ulm und ALBA Berlin an den Start gehen.