Istanbul (dpa) - Kurz riss Dennis Schröder die Arme in die Luft, dann schworen sich die deutschen Basketballer nach bestandener Nervenprobe gegen Frankreich im Kreis auf die nächste große Aufgabe ein.

In einem Achtelfinal-Krimi zog das Team von Bundestrainer Chris Fleming mit dem 84:81 (34:40)-Erfolg über den Medaillenkandidaten erstmals seit zehn Jahren wieder in die Runde der besten Acht der EM ein. Nun wartet am Dienstag Titelfavorit Spanien oder Gastgeber Türkei. «Wir können jeden schlagen, wenn wir alles richtig machen», betonte Schröder am Samstag in Istanbul nach dem Überraschungssieg. «Wir brauchen keine Angst vor jemandem zu haben.»

Trotz zeitweise elf Punkten Rückstand drehte die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds die Partie und beendete dabei die Medaillenserie von Frankreich, die bei den vergangenen drei Europameisterschaften jeweils Edelmetall geholt hatten. Schröder zeigte nach schleppendem Beginn mit 21 Zählern noch eine starke Leistung, war aber hinter NBA-Neuling Daniel Theis (22 Punkte) erstmals bei diesem Turnier nicht bester deutscher Werfer.

«Die Wurfkonstanz von Daniel und die Spielleitung von Dennis sind sicherlich große Elemente von unserem Spiel heute gewesen», lobte Fleming. «Als Team ist unser Markenzeichen, dass wir gut verteidigen können.» Durch den Sieg erlebt der Coach mindestens eine weitere Partie als Bundestrainer. Nach der EM endet sein Engagement, da er sich auf den Job als Assistent beim NBA-Club Brooklyn Nets konzentriert.

Zuletzt stand eine DBB-Auswahl mit Dirk Nowitzki 2007 in einem EM-Viertelfinale. «Eine tolle Sache», schwärmte Verbandspräsident Ingo Weiss. «Nach der Generation Nowitzki brauchen wir ein bisschen Pause, haben es gut aufgebaut. Wenn man das Viertelfinale erreicht, kann man sagen: alles richtig gemacht.»

Dabei hatte Schröder ausgerechnet im ersten K.o.-Spiel zunächst den unauffälligsten Auftritt seiner EM. Nachdem der Aufbauspieler der Atlanta Hawks mit 23,6 Zählern zweitbester Punktesammler der kompletten Vorrunde war, fehlte dem Anführer lange das nötige Fortune. Nach insgesamt sieben Fehlversuchen aus dem Feld erzielte er erst zwei Minuten vor der Pause mit Freiwürfen seine ersten Punkte des Spiels. In der zweiten Halbzeit drehte der 23-Jährige dann auf - und bewahrte in der Schlussminute die Nerven von der Linie.

Wie schon mehrfach in diesem Turnier erwischte das deutsche Team einen mäßigen Start. Zwar begann die DBB-Auswahl mit reichlich Energie in der Verteidigung. Vorne fehlte aber wie schon beim 79:85 in der EM-Generalprobe vor zwei Wochen in Berlin gegen Frankreich die nötige Treffergenauigkeit aus der Distanz. Die ersten sieben Dreipunktewürfe verfehlten ihr Ziel, ein Versuch von Schröder segelte beim Stand von 4:11 gar ohne Berührung an Ring und Brett vorbei.