Eine Ausstellung erinnert an 17 deutsch-jüdische Spitzensportler, die durch den NS-Terror in Vergessenheit gerieten. Jetzt sind die Figuren vor dem Fußballmuseum in Dortmund zu sehen.

Dortmund. „Wie große, lebendige Stolpersteine“ stehen sie da, auf dem Platz der Deutschen Einheit vor dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, gleich gegenüber dem Hauptbahnhof. Wo so viel Deutsches im Namen geführt wird, da passen sie gut hin, diese deutschen Sporthelden. Rudi Ball, Lilli Henoch, Ralph Klein, Julius und Hermann Baruch zum Beispiel. Einst haben sie dem deutschen Sport ihren Stempel aufgedrückt. Dann verschwanden sie plötzlich aus den Bestenlisten und den Mitgliederverzeichnissen. Ausradiert – immer der Name, in vielen Fällen auch das Leben.

Die Formulierung mit den Stolpersteinen stammt von Henry Wahlig. Mit der Aktion „Stolpersteine“ erinnert der Kölner Künstler Gunter Demnig seit 25 Jahren an die Opfer des Nationalsozialismus. Quer durch Europa finden sich kleine Messingplatten im Boden – dort, wo die Menschen ihren letzten Wohnort hatten, bevor der NS-Terror sie traf. Und Historiker Wahlig verfolgt mit den lebensgroßen Figuren der Sportasse ein ähnliches Ziel. „Das waren ganz herausragende deutsche Sportler. Und nur weil sie jüdischen Glaubens waren, sind sie in der Regel aus der Geschichte herausgeschrieben worden.“ Noch bis in die jüngste Vergangenheit waren viele von ihnen völlig vergessen. Jetzt nicht mehr. Man kann sie nicht übersehen, hier vor dem Museum. Sie erobern sich ihren Platz im kollektiven Sportgedächtnis der Nation zurück. Ihrer Nation.

„Nur weil sie jüdischen Glaubens waren, sind sie in der Regel aus der Geschichte herausgeschrieben worden.“

Henry Wahlig Historiker

Emanuel Lasker zum Beispiel, Schwager von Else Lasker-Schüler. Heiligabend 1868 in (ja!) Berlinchen geboren, entwickelt sich der Mathematiker zu einem der wichtigsten Schachspieler der Welt. Von 1894 bis 1921, also 27 Jahre, behauptet er sich als Weltmeister. „Das hat vor und nach ihm nie wieder ein Spieler geschafft“, sagt Stefan Mühlhofer, Leiter des Dortmunder Stadtarchivs. Aber mit der Machtergreifung der Nazis wird der gute Freund Albert Einsteins zur Flucht gezwungen. Sein Name verschwindet aus der öffentlichen Wahrnehmung. Anfang 1941 stirbt Lasker in New York.

Oder die Cousins Alfred und Gustav Felix Flatow. Die beiden Turner bescheren Deutschland bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen die ersten Goldmedaillen. Aber die nationalistische Turnerschaft ist ab 1933 besonders eifrig. Die Nazis sind gerade frisch an der Macht, da melden die ersten Vereine schon unaufgefordert, sie hätten alle jüdischen Mitglieder bereits ausgeschlossen. So geht es auch Alfred Flatow nach 46-jähriger Mitgliedschaft in seinem Verein. Er bleibt trotzdem in Berlin, wird 1942 nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet. Sein Cousin flieht in die Niederlande, wird verraten und verhungert 1945 ebenfalls in Theresienstadt.