"An der Gathe" in Wuppertal kam es am Mittwoch zu Durchsuchungen.

Nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus in Dortmund laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ein Verdächtiger wurde verhaftet, ein weiterer ist im Fokus. Die Entwicklungen in unserem Ticker.

Nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus am Dienstagabend ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in einer Pressekonferenz um 14 Uhr mit. Insgesamt gebe es zwei Verdächtige. Bei beiden seien die Wohnungen durchsucht worden. Im Falle des Festgenommenen werde geprüft, ob zeitnah Haftbefehl beantragt wird.

Nach WZ-Informationen kommt einer der Verdächtigen aus Wuppertal. Dort soll es auch Durchsuchungen gegeben haben. Die Sicherheitsbehörden sollen den Wuppertaler Tatverdächtigen bereits länger im Visier gehabt haben. Über Nationalität oder Aufenthaltsstatus gibt es aktuell noch keine gesicherten Informationen. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde kein Sprengstoff gefunden. Der Verdächtige kam zu Vernehmungen nach Dortmund.

In Wuppertal gab es am Mittwoch weitere Polizeiaktionen. Im Einsatz war die Spurensicherung am Nachmittag etwa an der Gathe – an einer für Terrorfahnder keineswegs unbekannten Anschrift: Dort lebte Christian G., den Ermittler als „Kurier Bin Ladens“ bezeichneten und der wegen Beihilfe zum Anschlag auf eine Synagoge auf Djerba, bei dem 2002 auch 14 deutsche Urlauber starben, verurteilt wurde.

Die Bundesanwaltschaft hält einen islamistischen Hintergrund der Tat für möglich. Derzeit würden die am Tatort gefundenen Bekennerschreiben durch Islamwissenschaftler geprüft. Ein zweites Bekennerschreiben, das bei Indymedia veröffentlicht wurde und auf einen linksradikalen Hintergrund verwies, betrachten die Ermittler als nicht authentisch.

Zu den Sprengsätzen gibt es neue Details: Sie seien mit Metallstiften bestückt gewesen und hätten eine nicht zu unterschätzende Sprengkraft gehabt. Man könne froh sein, dass "nicht noch mehr passiert".

Die Entwicklungen im Ticker:

18:18 Uhr: Für den DFB-Sicherheitsbeauftragten Hendrik Große Lefert ist «ein Fußballstadion wahrscheinlich einer der sichersten Plätze in Deutschland». Das sagte Große Lefert in einem vom Deutschen Fußball-Bund verbreiteten Interview einen Tag nach dem Angriff auf den BVB-Mannschaftsbus. Grundsätzlich könne eine hundertprozentige Sicherheit aber derzeit an keinem Ort der Welt gewährleistet werden - eben auch nicht auf dem Weg zu Sportveranstaltungen.



17:44 Uhr: Für Hinweise von Zeugen, hat die Polizei ein Servicetelefon unter der Rufnummer 0234/9095035 eingerichtet.



Auch ein Bürgertelefon wurde eingerichtet. Unter der Rufnummer 0231/132-5555 können Fragen rund um das Einsatzgeschehen "Champions League Begegnung am heutigen Abend" gestellt werden.

17.39 Uhr: Die starken Sicherheitsvorkehrungen vor dem Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco sind auch bei der Einfahrt des Gäste-Busses in den Signal Iduna Park deutlich geworden. Am Mittwochnachmittag gegen 17.25 Uhr wurde der Bus unter Begleitung von vier Polizeifahrzeugen vor die Tribüne

geleitet. Vor dem Bus waren zwei Ordner zu Fuß im Einsatz.

17.17 Uhr: Marc Bartra kann schon wieder lachen:

15.16 Uhr: BVB-Sportdirektor Zorc hat laut übereinstimmenden Medienberichten den verletzten Verteidiger Marc Bartra im Krankenhaus besucht. Dem Spieler gehe es gut.

.@MarcBartra geht es den Umständen entsprechend gut. Er wird #bvbasm heute vom TV aus verfolgen und drückt seinen Teamkollegen die Daumen! — Borussia Dortmund (@BVB) April 12, 2017

14.44 Uhr: Torsten Frings hat als früherer Profi von Borussia Dortmund scharf kritisiert, dass der BVB nach dem Anschlag bereits an diesem Mittwoch wieder antreten muss. «Eine absolute Frechheit, dass die heute wieder spielen müssen», sagte der Trainer

des Bundesliga-Konkurenten SV Darmstadt 98 am Mittwoch der «Bild»-Zeitung. «Ich hätte nicht gern gespielt», sagte der Ex-Nationalspieler zudem nach Clubangaben.

13.40 Uhr: NRW-Innenminister Ralf Jäger hat am Mittwochmittag vor der Presse von einem "Gefahrenüberhang" für das nachgeholte Fußballspiel am Abend des BVB gegen Monaco gesprochen. Der oder die Täter seien nicht gefasst, die Hintergründe völlig offen. "Das müssen und das werden wir ernst nehmen", so Jäger. Die Polizeikräfte in Dortmund würden noch einmal "deutlich verstärkt". Fans bittet er zu beachten, dass Rucksäcke nicht erlaubt sind und mit langwierigen Kontrollen zu rechnen sei.



Eine Absage von Bundesligaspielen am Wochenende ist laut Jäger nicht in der Diskussion. Man werde sich "dem Terror nicht beugen". Deshalb werde auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die BVB-Partie besuchen.



Zu den Bekennerschreiben äußerte sich der Minister nicht. "Da muss jetzt die Polizei die Zeit bekommen, ihre Arbeit zu machen", so Jäger.



