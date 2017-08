Ein Start-up will mit 180-Grad-Kameras Amateurfußball streamen. Auch andere Firmen probieren sich an der Vermarktung.

Duisburg. Weil ein Vater das Fußballspiel seiner Söhne verpasste, wurde letztlich das Essener Start-up „Soccerwatch. TV“ gegründet. Der Mann ärgerte sich, dass er das Spiel seiner Kinder nicht im Internet verfolgen konnte. Die Techniker entwickelten eine Kamera, die das Geschehen auf dem Fußballplatz vollautomatisch via Internet ins heimische Wohnzimmer oder auf das Smartphone streamt. So wollen die Essener den Amateurfußball vermarkten – von der Kreis- bis in die Oberliga. Aktuell befindet sich das Projekt in der Pilotphase. Anfang Oktober soll die Streaming- Plattform online gehen.

In neun Metern Höhe wird die Kamera an einem mittigen Flutlichtmasten der Sportplätze installiert. Die Leitungen der Lampen gewährleisten die Stromversorgung des Geräts. Das HD-Signal wird über das Mobilfunknetz auf die Abspielgeräte übertragen. Die notwendige LTE-Technik stellt Vodafone zur Verfügung. Die etwa sechs Kilogramm schweren Kameras sind wetterfest.

Kamera erstellt Videos mit Höhepunkten in Eigenregie

Der Clou: Einmal angebracht, verrichten die Kameras ihre Arbeit vollautomatisch. Aus dem Internet kommt die Information, wann ein Spiel stattfindet. Kurz vor Anpfiff schalten die Kameras sich ein und beginnen mit der Übertragung – nach Abpfiff endet diese automatisch. „Den Vereinen entsteht kein großer Aufwand“, sagt Soccerwatch.TV-Gesellschafter Jan Taube.

Die Kameras verfügen über einen 180-Grad-Blick über das gesamte Spielfeld. Sie registrieren sogar eigenständig spannende Szenen und schwenken an den Ort des Geschehens – auch Zoomen ist möglich. Neben den Liveübertragungen sollen die Partien im Nachgang in voller Länge online abrufbar sein. Zusätzlich sind drei bis vier Minuten lange Videosequenzen mit den Höhepunkten der Spiele angedacht. Ein Mitarbeiter ist dafür nicht notwendig. „Die Software erkennt mit Algorithmen, was ein Mensch auch erkennen würde“, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter von Soccerwatch.TV, Georg Moser. Dies ermöglicht, dass die kurzen Clips nach Spielende Tore, Fouls und Highlights zeigen.

Bei der Umsetzung der Technologie half der Dortmunder IT-Dienstleister Adesso. Zudem stellt das Unternehmen einen einstelligen Millionenbetrag für das Projekt zur Verfügung. Laut Vorstandsmitglied Christoph Junge ist man vom wirtschaftlichen Erfolg der Idee überzeugt.

Technologie Neben der Übertragung für Fans vor den heimischen Endgeräten planen die Macher von „Soccerwatch.tv“ ein Tool für Trainer im Amateurbereich. Schauen sie sich die Spiele nach Abpfiff in voller Länge an, soll es die Möglichkeit geben, bestimmte Spielsituationen zu markieren. Dies ermöglicht Videoanalysen, bei denen über die vergebenen Stichwörter (zum Beispiel „Tor“ oder „Abwehrfehler“) bestimmte Situationen aus verschiedenen Spielen besprochen werden können. Dieses Tool sei in Absprache mit Verbandstrainern entwickelt worden und soll den Vereinen, wenn es im Oktober fertig ist, gegen eine geringe Schutzgebühr zur Verfügung gestellt werden, erklärt Jan Taube, Gesellschafter von Soccerwatch.TV. Es sei angedacht, die Technik für schnelle Analysen schon in der Halbzeit anzuwenden. Weitere Informationen unter: soccerwatch.tv

„Für die Vereine sollen möglichst keine Kosten entstehen“, sagt Taube. Stattdessen sei sogar angedacht, Vereine und Verbände an den Werbeeinnahmen zu beteiligen. Demnach sei das Ziel, dass 50 Prozent des Erlöses durch Produkteinblendungen auf der Website und während der Übertragungen dem Start-up aus Essen zugute kommen. Die andere Hälfte soll zwischen Fußballverbänden und Vereinen aufgeteilt werden. Auch die Konsumenten erwarten keine Kosten.