Leipzig beendet Dortmunds Heimserie, weil der BVB in der Defensive überfordert ist. Wie schon gegen Tottenham und Madrid.

Dortmund. Fußball? Damit alleine würde man dem spektakulären 2:3 (1:2) zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig nicht annähernd gerecht. Das war beste Unterhaltung, perfekte Werbung für eine der beliebtesten Sportarten der Welt. Nach dem leidenschaftlichen Hochgeschwindigkeitsduell mit wunderschönen Toren, vielen prickelnden Strafraumszenen, zwei Platzverweisen, zwei Elfmetern, strittigen Szenen und dem Einsatz des Videobeweises kam man aus dem Schwärmen gar nicht heraus. Vorausgesetzt, man ist neutraler Fußballfan. Oder der Trainer der siegreichen Mannschaft. Leipzigs Ralph Hasenhüttl begeisterte sich jedenfalls: „Das war ein Schlagabtausch vom Feinsten.“

Zuletzt gewann München in einem Ligaspiel im April 2015 in Dortmund

Sieht man beim Gastgeber anders. Nach 41 nicht verlorenen Spielen in Folge ist die großartige Heimserie des BVB gerissen. Zuletzt hatte Bayern München am 4. April 2015 in der Meisterschaft drei Punkte aus Dortmund entführt. Jetzt waren es die Ostdeutschen. „Leipzig hat zurecht gewonnen“, sagte Peter Bosz.

Warum aber verliert die Borussia immer die Topspiele, kassiert dabei jeweils drei Tore und wackelt dabei in der Abwehr wie ein Turm aus Legosteinen, der ein paar Klötzchen zuviel aufgesteckt bekommen hat? In der Champions League war es so gegen Tottenham und gegen Madrid, in der Liga nun gegen Leipzig. Mannschaften mit hohem Niveau bestrafen die vielen Dortmunder Unzulänglichkeiten im Abwehrverhalten gnadenlos.

Die Gäste pressten, als gäbe es kein Morgen. Ein Stilmittel, mit dem der spielerisch arg limitierte Defensivverbund so gar nicht umzugehen wusste, obwohl der BVB früh durch Pierre-Emerick Aubameyang in Führung gegangen war (4.). Der Gabuner traf per Foulelfmeter später auch zum 2:3 (64.). Oft blieben nur Rückpässe auf Torhüter Roman Bürki oder lange Bälle nach vorne. „Das war kein guter Fußball!“, sagte Bosz, der nach missglückter erster Hälfte eine taktische Fehlplanung eingestand und von einer Vierer- auf eine Dreierabwehrkette umstellte. Sokratis´ Rote Karte nach einem Trikotzupfer gegen Augustin machte aber alle Korrektur-Pläne zunichte (49.), auch wenn der Leipziger Stefan Ilsanker (Gelb-Rot, 56.) wenig später ebenfalls vom Platz musste.

„Das war kein guter Fußball.“

Peter Bosz, BVB-Trainer

Für Dortmund spricht, dass die Moral auch nach dem 1:3-Rückstand nicht im Keller war und man sich für sein Engagement fast noch mit einem Punkt belohnt hätte. Als Pierre-Emerick Aubameyang in der Nachspielzeit an Torhüter Peter Gulacsi scheiterte, war das Thema aber durch.