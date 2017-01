Tokio (dpa) - Der Japaner Ippei Watanabe hat bei einem Schwimm- Meeting in Tokio den Weltrekord über 200 Meter Brust verbessert. In 2:06,67 Minuten blieb der 19-Jährige 34/100 Sekunden unter der bisherigen Marke seines Landsmanns Akihiro Yamaguchi vom 15. September 2012.

Weltmeister Marco Koch aus Darmstadt muss bei der WM im Sommer in Budapest mit einem weiteren Konkurrenten rechnen. Der deutsche Rekord des Titelverteidigers steht bei 2:07,47 Minuten.

Koch startete mit einem Sieg in das WM-Jahr. Bei einem gut besetzten Wettkampf in Luxemburg ließ der Darmstädter der Konkurrenz drei Tage nach seinem 27. Geburtstag keine Chance. Koch gewann am Wochenende über seine Spezialstrecke 200 Meter Brust in 2:10,75 Minuten. Fast fünf Sekunden betrug sein Vorsprung auf den Italiener Flavio Bizzarri.

Über die halb so lange Strecke musste sich das Aushängeschild des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) in 1:00,96 Minuten lediglich dem britischen Olympiasieger und Weltmeister Adam Peaty (58,94) geschlagen geben.

Für eine Überraschung sorgte Jenny Mensing, die über 200 Meter Rücken als Erste anschlug. In 2:11,13 Minuten bezwang die Wiesbadenerin sogar Kurzbahn-Weltmeisterin Katinka Hosszu, die in 2:13,95 Minuten Rang zwei belegte. Dafür entschied die Ungarin sechs andere Rennen für sich. Unter anderem ließ sie über 100 Meter Rücken in 1:00,90 Minuten Jenny Mensing (1:02,01) hinter sich.

Die WM findet in diesem Jahr in Budapest statt. Vom 14. bis 30. Juli geht es in der ungarischen Hauptstadt um die Medaillen.