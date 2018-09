Mehr Menschen als zuvor haben am Donnerstag Rückmeldungen auf den Probealarm gegeben. Viele Nachrichten erhielten die Einsatzkräfte über soziale Medien.

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf bewertet den ersten landesweite "Tag der Warnung" am Donnerstag als "großen Erfolg". 375 Meldungen seien bis zum Mittag bei der Feuerwehr eingegangen. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum vergangenen Warntag. Beim letzten städtischen Probealarm in Düsseldorf im März 2018 seien es rund 220 Rückmeldungen gewesen.

Es seien 51 (März 2018: 60) Rückmeldungen am Gefahrentelefon im Zusammenhang mit dem Sirenenprobelauf entgegengenommen worden. Rund 309 (100) Menschen hätten sich über sozialen Medien wie Facebook und Twitter bei der Feuerwehr sowie der Stadt Düsseldorf gemeldet. 13 Menschen (19) hätten über den Notruf 112 die Leitstelle der Feuerwehr angerufen - da sie teilweise weder von dem Funktionstest gehört hätten, noch gewusst hätten, was in diesem Fall zu tun ist, so die Feuerwehr.

Erstmals fand am Donnerstag ein landesweiter Tag der Warnung statt. Somit wurden nicht nur in der Landeshauptstadt die Sirenen und die Warn-App NINA ausgelöst, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen. Die die gesammelten Informationen würden in den nächsten Wochen ausgewertet, so die Stadt. red