München (dpa/tmn) - Es wird wärmer in Deutschland, doch Wintersport ist auch in vielen Mittelgebirgen noch gut möglich. Das gilt etwa für den Bayerischen Wald und das Fichtelgebirge, wo am Klausenberg noch 60 Zentimeter Schnee liegen.

Gute bis sehr gute Verhältnisse herrschten im Allgäu und in der Oberbayerischen Alpen. Das berichtet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS.

Unterschiedlich sind die Schneeverhältnisse dem VDS zufolge in Österreich. Dort ist mancherorts etwas Schnee geschmolzen. Die Pistenbedingungen seien überwiegend gut, die meisten Talabfahrten geöffnet. Sehr solide Verhältnisse erwartet Wintersportler in der Schweiz und in den französischen Alpen.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 50/200/- Sudelfeld 40/70/- Reit im Winkl 30/90/84 Winklmoos-Steinplatte 30/90/20 Fellhorn-Kanzelwand 30/80/62 Nebelhornbahn Oberstdorf 30/70/62 Großer Arber 40/70/- Feldberg / Schwarzwald 15/40/33 Fichtelberg / Erzgebirge 80/80/31 Skiliftkarussell Winterberg 120/120/- Klausenberg / Fichtelgebirge 50/60/25

Schneehöhen in Österreich:

Gosau - Dachstein West 95/115/45 Kitzsteinhorn Kaprun 30/110/43 Saalbach Hinterglemm Leogang 40/60/- Kitzbühel - Kirchberg 72/90/46 Planai - Schladming 90/130/- Stubaier Gletscher / Stubaital 30/145/- Ischgl 25/85/65,8 Tux - Finkenberg 90/180/14 Obergurgl - Hochgurgl 21/109/12 Sölden 84/217/7,9 Stuben am Arlberg 70/135/- Serfaus - Fiss - Ladis 10/75/4,2 Silvretta Montafon 47/125/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 32/70/19 Zermatt 15/145/8 Arosa Lenzerheide 35/90/56 Davos Klosters 49/109/78 4 Vallées 20/155/27

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 20/40/8 Kronplatz 25/50/5,5

Schneehöhen in Frankreich: