Besser in London übernachten

London (dpa/tmn) - Großbritannien-Urlauber, die die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle miterleben möchten, übernachten am besten in London. Denn im Trauungsort Windsor westlich der britischen Hauptstadt sind die Hotels rund um den Hochzeitstermin am 19. Mai nahezu ausgebucht.

Züge von London nach Windsor fahren vom zentral gelegenen Bahnhof Waterloo Station aus regelmäßig, die Fahrt dauert knapp eine Stunde. Hin- und Rückfahrt kosten um die 20 Euro pro Person. Visit Britain rät, möglichst früh anzureisen, weil die Bahn wahrscheinlich sehr voll sei - und Windsor sehr klein. Tickets können Fans der Royals online buchen, etwa über die Plattform trainline.com.

Wie eine Abfrage auf verschiedenen Buchungsportalen zeigt, sind die Hotelzimmer in Windsor rund zwei Monate vor der «Royal Wedding» im Prinzip ausgebucht. Rund um den nicht weit entfernten Flughafen Heathrow oder im Zentrum Londons gibt es dagegen noch Zimmer in allen Preisklassen. Wer zum Beispiel einen Wochenendausflug von Freitag (18. Mai) bis Sonntag (20. Mai) plant, bekommt nahe des Airports Doppelzimmer für weniger als 100 Euro angeboten.

Die Trauung, die um 12.00 Uhr beginnt, findet hinter hohen Mauern auf dem Gelände von Schloss Windsor statt. Schaulustige werden hier keine Chance haben. Direkt nach der Trauung planen Prinz Harry und Meghan allerdings eine längere Kutschfahrt durch Windsor.