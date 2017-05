Bodenseegärten feiern Gartenfestival

Gartenliebhaber zieht es im Sommer an den Bodensee. Zum dritten Mal organisiert der Verein Bodenseegärten die Langen Nächte in deutschen und schweizerischen Gärten. An zwei Wochenenden vom 10. bis 11. Juni und vom 8. bis 10. September gibt es 24 verschiedene Veranstaltungen, von kleinen Lesungen bis großen Parkfesten. Schloss Arenenberg im Thurgau zum Beispiel macht den 11. Juni zum Gartensonntag mit Markt und Führungen. Infos gibt es unter Tel.: 07531/90 94 30.

Größte Marvel-Ausstellung der Welt in Brisbane

Thors Hammer, Iron Mans eiserne Rüstung, Captain Americas Schutzschild: Solche Filmrequisiten und Kostüme aus den Marvel-Filmen können Comic-Fans und Urlauber in einer Ausstellung der Gallery of Modern Art (GoMA) in Brisbane bewundern. Vom 27. Mai bis 3. September sind die Exponate täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr in der australischen Metropole zu sehen. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene umgerechnet 17 Euro, Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zahlen 7 Euro.

Großes Jodlerfest im Wallis

Jodler, Fahnenschwinger und Alphornbläser gehören zur Schweizer Tradition wie Käse und Schokolade. Und sie stehen im Mittelpunkt des 30. Eidgenössischen Jodlerfestes in Brig-Glis im Wallis. Vom 22. bis zum 25 Juni findet dort bereits zum zweiten Mal das Fest der Alpenmusik statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge und ein Festumzug. Es werden 150 000 Besucher erwartet. Eintrittskarten sind ab umgerechnet 14 Euro pro Person erhältlich. Interessierte erhalten Auskunft Tel.: 0041/27/92 30 05 9.