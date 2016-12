Urlaubsplanung Warmes Badewasser in Südasien und in der Karibik

Das Hamburg (dpa/tmn) - Warmes Meereswasser finden Urlauber derzeit vor allem in Südostasien, im Indischen Ozean, in der Karibik und in der Südsee. In Thailand liegen die Wassertemperaturen kurz vor Weihnachten bei 28 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Mauritius kommt sogar auf 33 Grad, in der Dominikanischen Republik werden 27 Grad gemessen, Tahiti liegt bei 30 Grad. Kühler, aber warm genug zum Schwimmen ist das Rote Meer mit 23 Grad. Die Kanarischen Inseln kommen auf 20 bis 22 Grad. Antalya liegt nur noch bei 19 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-14 Algarve-Küste 17-18 Azoren 16-18 Kanarische Inseln 20-22 Französische Mittelmeerküste 14-16 Östliches Mittelmeer 19-20 Westliches Mittelmeer 14-19 Adria 12-17 Schwarzes Meer 6-12 Madeira 20 Ägäis 14-19 Zypern 19 Antalya 19 Korfu 18 Tunis 19 Mallorca 18 Valencia 17 Biarritz 14 Rimini 13 Las Palmas 21