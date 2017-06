Großes Hafenfest in Wilhelmshaven

Eines der größten norddeutschen Stadt- und Hafenfeste steigt im Sommer in Wilhelmshaven: Vom 29. Juni bis 2. Juli findet dort das Wochenende an der Jade statt. Das Motto in diesem Jahr lautet schlicht: Wind. Zu besichtigen gibt es deutsche und ausländische Dampf-, Museums- und Arbeitsschiffe, teilt Tourismusmarketing Niedersachsen mit. Informationen gibt es unter Tel.: 04421/91 30 00 und per mail via: tourist-info@wilhelmshaven-touristik.de.

Seefahrtsgeschichte in Bremen erleben

Eine Zeitreise durch die Historie der Seefahrt bietet jetzt das Vegesacker Geschichtenhaus im Bremer Norden. In kleinen Theaterszenen erfahren Besucher zum Beispiel, wie Seeleute ab dem Jahr 1823 Wale gefangen und Schiffe gebaut haben. Das Haus befindet sich in der ehemaligen Langen Werft, informiert die Bremer Touristik-Zentrale. Informationen gibt es unter: Tel.: 0421/308 00 10.

Neue Ausstellung im Ecomare auf Texel

Im Naturkundemuseum Ecomare auf Texel können Besucher jetzt in der Ausstellung «Waddenstad» Wissenschaftlern über die Schulter schauen. Präsentiert werden zehn Forschungsstationen rund um das Leben im Meer, so das Tourismusbüro der niederländischen Insel. So lernt man etwa, warum der Knuttstrandläufer zweimal im Jahr um den halben Globus fliegt und warum Algen so eiweißreich sind. Informationen per Telefon unter: 0031/223/31 77 41.

Strandungsmuseum in Dänemark nach Umbau wiedereröffnet

Das Strandungsmuseum im Hafenort Thorsminde in Dänemark hat nach Umbauarbeiten neu eröffnet. Ausgestellt werden nach Schiffsunglücken gestrandete Funde, die über das Leben und Arbeiten auf hoher See informieren. Die meisten Exponate stammen von zwei Seglern der britischen Royal Navy, die im Jahr 1811 vor Dänemarks Nordseeküste sanken, wie die dänische Touristenzentrale erläutert. Während der Renovierungsarbeiten wurden die Ausstellungsfläche des Museums mehr als verdoppelt und das Gebäude um einen Aussichtsturm erweitert. Thorsminde liegt am Nissumfjord in Westjütland.

Neues Insel-Resort in Dubai geplant

Dubai will ein neues Resort auf zwei künstlichen Inseln rund um das Luxushotel «Burj al Arab» errichten. Die eine Insel soll ein Ferien- und Unterhaltungskomplex für Familien werden, die andere ein reines Luxus-Resort. Das kündigte die Dubai Holding an, die das Projekt Marsa Al Arab finanziert. Die Bauarbeiten sollen 2020 zur Weltausstellung Expo abgeschlossen sein. Durch die zwei Inseln entstehen 2,2 Kilometer zusätzlicher Strand. Geplant ist ein Marine Park samt Theater für 1000 Gäste und Shows des Cirque du Soleil. Außerdem wird der bestehende Wild Wadi Waterpark verlegt und auf mehr als die doppelte Größe erweitert.