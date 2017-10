Cunard erweitert Flotte: Ab 2022 vier Kreuzfahrtschiffe

Die britische Kreuzfahrtreederei Cunard erweitert ihre Flotte um ein viertes Schiff. Der noch namenlose Neubau soll vom Juni 2022 an neben der «Queen Mary 2», der «Queen Victoria» und der «Queen Elizabeth» unterwegs sein, teilte das Unternehmen mit. Mit dem Bau beauftragt wurde die Fincantieri-Werft in Italien. Platz bieten wird das Schiff für rund 3000 Passagiere. Erstmals seit 1998 sollen damit von 2022 an wieder vier Schiffe parallel für Cunard fahren. Letzter Neubau für die Reederei war 2010 die «Queen Elizabeth».

«Europa 2» in der Werft: Neue Kaffeebar und ein Museum

Auf dem Luxuskreuzfahrtschiff «Europa 2» sind während eines Werftaufenthaltes mehrere Passagierbereiche umgestaltet worden. Das betrifft zum Beispiel die bisherige «Belvedere»-Lounge am Bug auf Deck 9, die nun eine Kaffeebar ist, teilte die Reederei Hapag-Lloyd Cruises mit. In der bisherigen Bibliothek befinden sich nun die Cruise Sales Lounge - das bordeigene Reisebüro - sowie ein «Europa 2»-Museum. Komplett erneuert wurde auch der Spa-Bereich. Die Gin-Bar «Herrenzimmer» heißt nun «Collins» und erhielt ein neues Design. Der «Jazz-Club» heißt nun «Club 2», und an einem neuen Ort befindet sich der Teens Club: im ehemaligen Speisezimmer auf Deck 4.

Tui Cruises legt zweite Elektro-Kreuzfahrt auf

Nach der Premiere in diesem Jahr bietet Tui Cruises 2018 eine zweite World Club Cruise im Mittelmeer an. Vom 20. bis 24. April geht es auf der «Mein Schiff 2» von Palma über Marseille und Barcelona zurück nach Mallorca, kündigte die Reederei an. An Bord sorgen bekannte DJs wie Alle Farben, Gestört aber GeiL und Marek Hemmann für elektronische Musik.

Croisi Europe fährt 2018 mit drei neuen Schiffen

Die französische Reederei Croisi Europe ist im kommenden Jahr mit drei neuen Schiffen unterwegs. Die «African Dream» fährt auf dem Sambesi in Afrika und ermöglicht Besuche in Namibia, Simbabwe und Botsuana, wie das Unternehmen mitteilt. Die «Indochine II» wird auf dem Mekong in Vietnam und Kambodscha eingesetzt. Bereits bekannt ist, dass Croisi Europe mit der «Elbe Princess II» ein zweites Schaufelradschiff für die Elbe erhält. Die Flussreisen verkehren zwischen Berlin und Prag.

Aida Cruises streicht einzelne Karibikinseln aus dem Winterprogramm

Aufgrund der Schäden durch die Hurrikane «Irma» und «Maria» fährt Aida Cruises drei Karibikinseln in der Wintersaison 2017/18 gar nicht an. Betroffen sind Sint Maarten, Tortola und Dominica auf Reisen mit den Kreuzfahrtschiffen «Aida Luna», «Aida Mar» und «Aida Diva», wie die Reederei mitteilt. Die Routen wurden geändert, bereits bezahlte Landausflüge werden erstattet. Aida Cruises bietet Gästen verschiedene alternative Ziele inklusive Ausflugsprogramm an. Die neuen Angebote sollen nach Reedereiangaben zeitnah auf dem Online-Portal Myaida einsehbar sein. Hurrikan «Irma» hatte Sint Maarten schwer verwüstet, Hurrikan «Maria» Dominica.