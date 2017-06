Festival der Seemusik in Bremen

Shanty-Chöre, keltische Folklore, irischer Rock und Bluegrass: Bremen feiert vom 4. bis 6. August das internationale Musikfestival Maritim im Vegesacker Hafen. Ensembles aus verschiedenen Ländern kommen zusammen, um musikalische Geschichten der Seefahrt zu erzählen. Insgesamt stehen 170 Konzerte im Programm, informiert die Bremer Touristik-Zentrale. Interessierte erhalten Auskunft unter der Telefonnummer 0421/30 80 010.

Meyer Werft in Papenburg mit Führungen für Familien

Das Besucherzentrum der Meyer Werft in Papenburg bietet in diesem Sommer erstmals ein Familienprogramm an. Jeden Sonntag um 10.00 Uhr seien die Führungen nun inhaltlich speziell auf Kinder zugeschnitten, teilte Papenburg Marketing mit. Besucher erhalten Auskunft unter der Telefonnummer 04961/839 60.

Südsee-Insel Fidschi im Holz-Katamaran erkunden

Drua heißen die traditionellen Holz-Katamarane auf der Südsee-Insel Fidschi. Der letzte dokumentierte Bau geht auf das Jahr 1913 zurück. Mit dem Nachbau eines solchen Bootes können Reisende jetzt die Inselwelt erkunden, teilt das Fremdenverkehrsbüro von Fidschi mit. Drei Touren gibt es: Die einstündige Fahrt ab der Hauptstadt Suva kostet etwa 22 Euro, die halbtägige Fahrt 66 Euro und die Tagestour umgerechnet rund 110 Euro.