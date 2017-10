Neue Attraktion schickt Besucher auf Zeitreise in das «alte Cöln»

Köln (dpa/tmn) - Eine neue Sehenswürdigkeit in Köln schickt Besucher mithilfe von Virtual-Reality-Brillen und einer Straßenbahn auf eine Zeitreise in das «alte Cöln zur Kaiserzeit». Das Start-up TimeRidehat unter anderem Archivbilder, Gemälde und alte Stadtpläne ausgewertet und damit eine virtuelle Nachbildung der Kölner Altstadt geschaffen. Wer die VR-Brillen trägt, kann den Blick darin frei schweifen lassen. Die Reise führt vom heutigen Schokoladenmuseum bis zum Alter Markt. Der Eintritt kostet 12,50 Euro.

Manga und mehr: Ausstellung zu japanischer Unterhaltungskultur

Bremen (dpa/tmn) - Manga, Anime, Pokémon, Karaoke: Die japanische Unterhaltungskultur hat es längst nach Europa geschafft. In Bremen zeigt das Übersee-Museum im Winter die Sonderausstellung «Cool Japan - Trend und Tradition», die sich vom 4. November bis 1. Mai 2018 der Unterhaltung im modernen Japan, aber auch in der Edo-Zeit während der Herrschaft der Shogune widmet. Parallelen und Unterschiede sollen dabei deutlich werden, erklärt die Bremer Touristik-Zentrale.

Eiskletterfestival im Tiroler Pitztal

Pitztal (dpa/tmn) - Das größte Eiskletterfestival Österreichs findet kommenden Winter wieder im Tiroler Pitztal statt. Besucher des 18. «Eis Total» können vom 19. bis 21. Januar 2018 unter Anleitung von Bergführern erste Erfahrung an vereisten Wasserfällen sammeln, Workshops besuchen und die neuste Ausrüstung testen, informiert der Veranstalter. Die Teilnahme kostet 55 Euro, Anmeldungen sind ab 15. Oktober möglich.

Westfälischer Expressionist Böckstiegel bekommt neues Museum

Ein neues Museum für die Werke des westfälischen Malers Peter August Böckstiegel öffnet im kommenden Jahr in Werther bei Bielefeld. Dafür wird das denkmalgeschützte Geburtshaus des Expressionisten derzeit erweitert. Die Eröffnung ist für den 7. April 2018 geplant, gab Tourismus NRW bekannt. Aktuell könne in dem Haus aus Platzmangel nur ein kleiner Teil der 1300 Objekte umfassenden Sammlung gezeigt werden. Böckstiegel wurde 1889 in Werther geboren und starb dort 1951 auch. Er gilt als wichtiger Vertreter des Westfälischen Expressionismus.