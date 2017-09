Lange Nacht der Wissenschaften in Bayern

Am 21. Oktober wird in Bayern der Wissensdurst gestillt. Nürnberg, Fürth und Erlangen laden in der Nacht zum Sonntag zum größten Wissenschaftsfestival Deutschlands ein, teilen die Veranstalter mit. Von 18.00 bis 1.00 Uhr öffnen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Labors, Ateliers und Werkstätten zur «Langen Nacht der Wissenschaften». Kindern wird schon am Nachmittag ein Programm geboten. Mit der Eintrittskarte können Besucher auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Auf ein Glas mit dem Pomologen beim Apfelfest

Welcher Apfelbaum steht eigentlich im Garten? Ob es vielleicht ein «Geheimrat Dr. Oldenburg» oder ein «Prinz Albrecht von Preußen» ist, verraten erfahrene Pomologen beim Apfelfest in Bad Schandau. Das wird am 15. Oktober im Garten des Nationalparkzentrums in der Sächsischen Schweiz gefeiert. Wer es genau wissen will, kann laut Nationalparkzentrum einem Pomologen die Äpfel vom heimischen Baum vorlegen. Außerdem können Besucher im Nationalparkzentrum frischen Saft pressen, Äpfel im Lehmbackofen backen, Naschereien genießen und basteln.

Blut und Schrecken beim Krimifestival

Jede Stadt hat ihre Geheimnisse: Finstere Geschichten aus Braunschweig und der ganzen Welt kommen beim Krimifestival ans Tageslicht. Besucher können vom 22. Oktober bis 3. November in Braunschweig an kriminologischen Lesungen, Stadtführungen und Veranstaltungen teilnehmen, teilt das Stadtmarketing Braunschweig mit. Für Moderation und Lesungen sind unter anderem Schauspieler Peter Lohmeyer («Polizeiruf 110») und Krimi-Autor Arne Dahl («Sechs Mal Zwei») dabei. Ein spannendes Programm gibt es auch für Kinder.

Legoland verbindet Achterbahnfahrt mit VR

Im Legoland Deutschland können Besucher künftig bei Fahrten mit der Achterbahn in die virtuelle Realität eintauchen. Dazu erhalten sie Virtual-Reality-Brillen (VR) und fahren simulierte Rennen gegen Figuren aus der Legowelt, wie der Mutterkonzern Merlin Entertainments mitteilt. Die Bewegungen in der Simulation sind abgestimmt auf die Achterbahnfahrt. Die virtuellen Rennen werden ab dem 24. März 2018 im Legoland in Günzburg angeboten. Kinder dürfen die VR-Brille ab sechs Jahren benutzen.