Neue Reiseroute durch Tennessee für Whiskey-Fans

Den US-Bundesstaat Tennessee können Reisende jetzt auf einer neuen Whiskey-Route erkunden. Die Gilde der dortigen Brenner hat den Tennessee Whiskey Trail mit Halt bei 25 Destillen ins Leben gerufen. Auf www.tnwhiskeytrail.com gibt es Wegbeschreibungen und Infos zur Route, so das Fremdenverkehrsbüro des Bundesstaates. Urlauber erfahren auf dem Trail nicht nur etwas über Tennessee Whiskey, sondern auch über das Getränk Moonshine. Es wurde zur Zeit der Prohibition von Schwarzbrennern hergestellt.

Kultschuhe von Manolo Blahnik in Prag sehen

Die exklusiven wie teuren Damenschuhe von Manolo Blahnik wurden durch die Fernsehserie «Sex and the City» weltberühmt. Mehr als 200 Modelle und rund 80 Entwürfe bekommen Reisende in Prag in der Ausstellung «Kunst der Schuhe» vom 11. August bis 12. November im Museum Kampa zu sehen. Darüber informiert das tschechische Fremdenverkehrsamt.

Neue Star-Trek-Achterbahn im Movie Park eröffnet

Im Movie Park in Bottrop hat eine neue Star-Trek-Achterbahn eröffnet. Die Attraktion ist der Höhepunkt des neuen Themenbereichs Federation Plaza rund um das Thema Luft- und Raumfahrt, informiert Tourismus NRW. Die 720 Meter lange Achterbahn « Star Trek: Operation Enterprise» mit Schrauben und Loopings erreicht eine Geschwindigkeit von 90 km/h.

Römerfest in Nordfrankreich

In der französischen Stadt Autun können Besucher kostenlos historische Überreste aus der Römerzeit besichtigen: antike Theater, römische Stadttore, den Janustempel. Die Stadt im Département Saône-et-Loire hat einst Kaiser Augustus gegründet. Das historische Erbe wird am 5. und 6. August mit einem großen Römerfest gewürdigt, informiert das Fremdenverkehrsamt Bourgogne-Franche-Comté.