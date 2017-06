Heide-Express fährt zwischen Lüneburg und Bispingen

Die Heidelandschaft zwischen Lüneburg und Bispingen lässt sich auch in diesem Jahr wieder mit dem historischen Heide-Express erkunden. Die acht Fahrten sind am 19. und 26. Juli, am 2./9./16./23. und 30. August sowie am 6. September, informiert Bispingen-Touristik. Der Preis für Erwachsene ist 14,50 Euro, für Jugendliche 7 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder liegt bei 30 Euro. Informationen gibt es unter Tel.: 05194/98 79 690 oder E-Mail: info@bispingen-touristik.

Botanische Nacht in Berlin im Doppelpack

Die Botanische Nacht im Botanischen Garten Berlin wird im Juli gleich an zwei Tagen gefeiert. Neu ist wegen der hohen Nachfrage nach Tickets neben dem Samstag (22.) nun der Freitag (21.), teilte der Veranstalter mit. Das Programm ist an beiden Tagen identisch, das Motto lautet «Magische Naturwelten».

Canaletto: Dresden feiert großes Stadtfest

Touristen in Dresden haben im Sommer einen Grund zum Feiern: Das Dresdner Stadtfest Canaletto steigt vom 18. bis 20. August mit jeder Menge Live-Musik und Unterhaltung auf neun Bühnen, wie die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mitteilt. Eröffnet wird das Fest von der Dresdner Philharmonie. Erstmals findet die Party wegen Bauarbeiten an der Augustusbrücke nur noch auf der Altstädter Elbseite statt. Außerdem neu: Die Parkplätze der Messe Dresden stehen Gästen zur Verfügung, von dort gibt es Shuttlebusse. Interessierte erhalten Auskunft unter Tel.: 0351/31 77 60 14 oder E-Mail: info@dresdnerstadtfest.com.