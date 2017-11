Langlauf-Wochenende in Ramsau am Dachstein

Ramsau (dpa/tmn) - Ramsau am Dachstein eröffnet die Langlaufsaison mit einem Veranstaltungswochenende für Anfänger und Fortgeschrittene. Vom 7. bis 10. Dezember werden in dem Wintersportort in der Steiermark zum Beispiel Techniktrainings mit Profis, Produkttests, Laser-Biathlon-Kurse und Anfängerschulungen angeboten. Darauf macht die Ferienregion Schladming-Dachstein aufmerksam. Auch Yoga und Husky-Schlittenfahrten für Kinder stehen auf dem Programm. (Tel.: 0043/36 87 81 83 38, E-Mail: info@ramsau.com)

Übernachten unter Wölfen in Lothringen

Rhodes (dpa/tmn) - Unter Wölfen schlafen können Urlauber ab dem Frühjahr 2018 im Tierpark Sainte-Croix im französischen Rhodes in Lothringen. Fünf neue Unterkünfte öffnen dort Ende März in einem Waldstück, das einem Wolfsrudel als Lebensraum dient. Gästen sollen die Tiere aus den Herbergen heraus beobachten können, verspricht die Tourismusvertretung Atout France. (Tel.: 0033/387 03 92 05)

An Neujahr in der Ostsee baden

Boltenhagen (dpa/tmn) - Hartgesottene springen in die Fluten, alle anderen schauen ihnen vom Ufer zu: Das Neujahresbaden im Ostseebad Boltenhagen findet am 1. Januar 2018 zum 20. Mal statt. Anmeldungen sind laut Kurverwaltung vor Ort möglich, ab 13.00 Uhr geht es an der Seebrücke los. Um die sechs Grad misst die Ostsee zum Jahreswechsel. Am Ufer steht für die Wagemutigen ein beheizter Badebottich. Urlauber können um Silvester herum zudem den Wintermarkt im Kurpark besuchen. Er hat von 22. Dezember 2017 bis 3. Januar 2018 geöffnet. (Tel.: 0388/25 36 012, E-Mail: ostseebad@boltenhagen.de)