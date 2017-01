Events und Infos Tipps für Urlauber: Richter-Ausstellung und Ballonfestivals

Ballonfestivals in Schweizer Alpen

Im Winter und Spätsommer finden in der Schweiz mehrere Ballonfestivals statt. Los geht es vom 21. bis 29. Januar mit dem Internationalen Ballonfestival im Ort Château-d'Oex, östlich des Genfer Sees, wie die Schweizer Tourismusagentur mitteilt. Vom 13. bis 18. März folgt die Internationale Alpine Ballonwoche in Arosa im Kanton Graubünden. Auf dem Flugplatz von Epagny, nordöstlich des Genfer Sees, findet vom 7. bis 16. September ein Ballon-Wettbewerb statt. Zum Gordon-Bennett-Weltcuptreten rund 20 Teams an.

Große Richter-Ausstellung in Prag

Prag-Urlauber können in diesem Sommer zahlreiche Bilder von Gerhard Richter in der tschechischen Hauptstadt bestaunen. Im Kinsky-Palast der Prager Nationalgalerie widmet sich vom 26. April bis 3. September eine Retrospektive mit mehr als 50 Werken dem berühmten Künstler, wie Czech Tourism mitteilt.

Schlittenhunde-Rennen im Thüringer Wald

Im Thüringer Wald rennen Mitte Februar Schlittenhunde um die Wette. 120 Gespanne aus fünf Nationen mit insgesamt rund 1000 Hunden treten auf dem Sportplatz in Frauenfeld, östlich von Suhl, an, teilt der Veranstalter mit. Die Rennen starten am 11. und 12. Februar jeweils ab 10.00 Uhr und dauern bis circa 14.30 Uhr. Informationen unter Tel.: 0361/374 20.

30 Tage ohne Visum nach Kasachstan

Deutsche Touristen können sich seit dem 1. Januar 2017 bis zu 30 Tage ohne Visum in Kasachstan aufhalten. Zuvor war dies nur für maximal 15 Tage möglich, wie aus dem aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweis des Auswärtigen Amtes für Kasachstan hervorgeht. Die neue 30-Tage-Regel gilt auch für Staatsangehörige mehrerer anderer Länder, etwa Niederlande und Schweiz. Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Kasachstan liegt in Zentralasien und ist bislang eher ein Exotenziel. Viele deutsche Reiseveranstalter haben das Land aber im Programm.