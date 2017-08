Hamburg (dpa/tmn) - Die neue «Mein Schiff 1» von Tui Cruises wird am 11. Mai 2018 beim 829. Hamburger Hafengeburtstag getauft. Das teilte die Reederei mit. Ob das Schiff an der Pier oder zu Wasser getauft wird und wer die Taufpatin sein wird, ist noch offen.

Nach einer zweitägigen Taufreise steht eine sechstägige Jungfernfahrt nach Südnorwegen im Programm. Im Sommer 2018 ist die «Mein Schiff 1» zunächst in Nordeuropa unterwegs. Ab September 2018 fährt das Schiff zu den Kanarischen Inseln, wo es auf siebentägigen Kombinationsreisen mit Madeira oder Marokko unterwegs ist.

Auf die «Mein Schiff 1» folgt 2019 die Auslieferung der neuen «Mein Schiff 2». Tui Cruises hatte die Zählung von vorne begonnen: Die bisherige «Mein Schiff 1» und «Mein Schiff 2» werden zeitgleich mit der Indienststellung der Neubauten aus der Flotte an die britische Schwestergesellschaft Thomson Cruises gehen.

Die Neubauten sollen etwa 20 Meter länger als ihre Vorgänger sein und eine größere Auswahl an Kabinen bieten, so Tui Cruises. Bis zu 2894 Gäste finden auf jedem Schiff bei Doppelbelegung der Kabinen Platz. Sport und Wellness an Bord stehen im Fokus. Die Joggingstrecke zum Beispiel wird mit 438 Metern fast doppelt so lang wie bisher.