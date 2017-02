Neue Sightseeing-Rundfahrt durch Johannesburg

Johannesburg können Reisende jetzt auf einer neuen Busrundfahrt erkunden. Die Green Route führt durch den Norden der südafrikanischen Metropole und verbindet unter anderem den Zoo, das städtische Militärmuseum und den Constitution Hill. Abfahrt ist täglich 9.00 Uhr an der Rosebank Mall, teilt das Fremdenverkehrsamt Südafrikas mit. Die Green Route kann mit der bestehenden Red City Tour kombiniert werden, Umstiegspunkt ist der Halt am Constitution Hill. Wer ein Ticket für eine der Strecken kauft, kann die andere ebenfalls nutzen. Tagestickets gibt es ab 170 Rand (12 Euro).

Thailand begrenzt visumfreien Einreisen über Land

Urlauber in Thailand können sich bis zu 30 Tage ohne Visum im Land aufhalten. Das gilt für Einreisen auf dem Luft- und Landweg. Die Anzahl der Einreisen über Land oder auf dem Schiffsweg ohne Visum ist aber seit 31. Dezember 2016 auf maximal zwei pro Kalenderjahr begrenzt, schreibt das Auswärtige Amt in seinem aktualisierten Reisehinweis für Thailand. Für die Einreise über einen internationalen Flughafen gelte das nicht.

Neues Infozentrum über Vulkane und Erdbeben in Island

Island-Reisende können ab dem Sommer im neuen LAVA Volcano & Earthquake Centre viel über das Vulkansystem und die Geologie der Insel lernen. Das Informationszentrum befindet sich in Hvolsvöllur, 100 Kilometer südöstlich von Reykjavik, und soll am 1. Juni 2017 öffnen, wie Promote Iceland mitteilt. In einer interaktiven Ausstellung erfahren Besucher, welche natürlichen Kräfte Island geformt haben und erleben diese hautnah - etwa durch ein Zittern des Fußbodens, das ein kleines Erdbeben imitiert oder durch unterschiedliche Temperaturen. Neben Filmen über die Vulkanausbrüche der vergangenen Jahre gibt es außerdem Lavasteine zum Anfassen.

«Labranda World» von FTI auf Fuerteventura öffnet später

Die neue FTI-Ferienanlage «Labranda World» auf Fuerteventura wird später öffnen als bislang geplant. Der Veranstalter rechnet derzeit mit der Aufnahme des Betriebs in der Wintersaison 2017/18, wie FTI-Geschäftsführer Dietmar Gunz laut Mitteilung erklärte. Ursprünglich hatte FTI als Eröffnungstermin den Juli 2017 angegeben. FTI baut die alte Ferienanlage «Stella Canaris» auf Fuerteventura zu einer «Labranda World» um. «Labranda» ist die Konzepthotelmarke des Veranstalters. In dem neuen Ferienkomplex soll es insgesamt acht Hotels im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich geben, außerdem zahlreiche Restaurants, eine Wasserwelt, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie Spa- und Gesundheitseinrichtungen.