Zürich (dpa/tmn) - Ein Taxi vom Flughafen ins Stadtzentrum ist nicht nur teurer als die Fahrt mit Bus oder Bahn - mitunter sind Reisende dabei auch länger unterwegs. Darauf deutet eine Stichprobe der Reisesuchmaschine Kayak in 15 europäischen Metropolen hin.

In 6 dieser Städte kamen die Tester mit öffentlichen Verkehrsmitteln schneller ans Ziel als im Taxi. Vom Londoner Airport Heathrow ging es zum Beispiel mit der Bahn in 20 Minuten in die City, während das Taxi 40 Minuten unterwegs war und 63 Euro mehr kostete.

Wenn das Taxi schneller ans Ziel kam, war der Vorsprung nicht sonderlich groß. In Rom und Budapest war der Zeitgewinn mit je 15 Minuten noch am spürbarsten. Während die Taxifahrt nur in Lissabon (10 Euro) unter der Schwelle von 20 Euro blieb, kostete in 8 der 15 Städte das Ticket für Bus und Bahn 5 Euro oder weniger.