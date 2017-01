Flugausfälle Sri Lankas Hauptflughafen muss zeitweise zum Teil schließen

Colombo (dpa) - Der Inselstaat Sri Lanka hat mit umfangreichen Wartungsarbeiten auf seinem wichtigsten internationalen Flughafen begonnen. Wie die Luftfahrtbehörde mitteilte, wird der Flughafen Bandaranaike dafür für drei Monate täglich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr Ortszeit geschlossen bleiben.

Unter anderem soll die einzige Landebahn einen neuen Belag bekommen, zudem sollen einige Flughafengebäude erweitert werden. Während der dreimonatigen Renovierungsarbeiten werden laut Angaben der Behörde mehr als 100 Flüge der nationalen Fluglinie SriLankan Airlines ausfallen, hauptsächlich mit den Zielen Indien, Singapur und Malediven. Darüber hinaus müsse der Flugplan für mehrere Dutzend andere Flüge angepasst werden, hauptsächlich nach China, Thailand, Malaysia, Indien und Pakistan.

Sri Lanka verfügt neben Bandaranaike noch über einen zweiten internationalen Flughafen in Mattala, rund 250 Kilometer südöstlich der Hauptstadt. Der Flughafen liegt jedoch weit außerhalb der Zentren des Landes und ist nicht gut angebunden. Aktuell landen dort pro Tag gerade einmal drei bis fünf Flugzeuge. Für Bandaranaike waren am ersten Tag der Bauarbeiten 75 Starts geplant, zu normalen Zeiten fertigt der Flughafen mehr als 180 Flugzeuge am Tag ab.